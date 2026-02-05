Фото: полиция

В среду, 4 февраля, в одном из районов города вражеский беспилотник во время полета к нанесенной цели застрял в проводах над дорогой и не сдетонировал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Опасность этого типа БпЛА в том, что он может нести от 3 до 10 кг взрывчатки, а его боевая часть содержит большое количество поражающих элементов", – отметили в полиции.

Чтобы обезопасить граждан от предполагаемого взрыва патрульные ограничили движение транспорта на участке дороги вблизи места происшествия. Взрывотехники вместе с пиротехниками ГСЧС провели все необходимые меры по разминированию и нейтрализации угрозы.

Напомним, вечером 4 февраля российские военные атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. Возникло возгорание.