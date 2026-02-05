В Одесской области при попытке бежать за границу погиб 23-летний парень: пограничника будут судить
Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, пытавшегося незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Пограничник находится под стражей. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, в сентябре 2025 года пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся бежать в Молдову. Те не остановились по требованию, потому один из военных открыл огонь. Впоследствии на месте нашли тело беглеца с огнестрельным ранением. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при себе у него был паспорт и личные вещи.