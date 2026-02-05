15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 11:10

Снег и ледяной дождь в большинстве областях: дороги чистят около 1000 единиц спецтехники

05 февраля 2026, 11:10
Фото: Агенство восстановления
Из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов дорожное покрытие заснежено и скользкое. Для обеспечения проезда на дороги выведено 926 единиц техники

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает RegioNews.

Умеренный снег идет в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, небольшой снег – в Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской.

На Волыни и Хмельницкой области наблюдается снег с дождем, а ледяные дожди при температурах до -2 °C – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Средняя температура воздуха составляет -7…-3 °C, на Левобережье – до -17…-12 °C. Дорожное покрытие в большинстве регионов заснеженное и скользкое, местами гололедица и снежные переметы.

Для обеспечения проезда задействовано:

  • 926 единиц техники и 1119 работников,
  • использовано 15,5 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 478 тонн соли.

Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, особенно на перевалах, мостах и путепроводах, проверять техническое состояние авто и по возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 5 февраля, в Украине ожидается смена погоды. Снег пройдет в северных областях, кое-где на западе и в центре. В восточных областях и значительной части юга сохранится сухая погода.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
