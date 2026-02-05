Снег и ледяной дождь в большинстве областях: дороги чистят около 1000 единиц спецтехники

Фото: Агенство восстановления

Из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов дорожное покрытие заснежено и скользкое. Для обеспечения проезда на дороги выведено 926 единиц техники

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает RegioNews.

Умеренный снег идет в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, небольшой снег – в Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской.

На Волыни и Хмельницкой области наблюдается снег с дождем, а ледяные дожди при температурах до -2 °C – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Средняя температура воздуха составляет -7…-3 °C, на Левобережье – до -17…-12 °C. Дорожное покрытие в большинстве регионов заснеженное и скользкое, местами гололедица и снежные переметы.

Для обеспечения проезда задействовано:

926 единиц техники и 1119 работников,

использовано 15,5 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 478 тонн соли.

Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, особенно на перевалах, мостах и путепроводах, проверять техническое состояние авто и по возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 5 февраля, в Украине ожидается смена погоды. Снег пройдет в северных областях, кое-где на западе и в центре. В восточных областях и значительной части юга сохранится сухая погода.