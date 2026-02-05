Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 4 февраля, около 15:10 на трассе возле села Подольское Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение между малотоннажным фургоном Renault Trafic и грузовиком DAF, за рулем которого находился 27-летний житель Тернопольской области.

В результате ДТП водитель Renault Trafik, 33-летний житель Житомира, от полученных травм погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 января в Николаевской области столкнулись автомобили. Два человека погибли, одна пострадала.