16 января 2026, 20:59

Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров

16 января 2026, 20:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинская и американская делегации в субботу, 17 января, встретятся в Майами. Стороны будут работать над документом о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

По ее словам, Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного развития.

"Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - говорится в сообщении.

В настоящее время Украина и США работают над двумя ключевыми документами – соглашением о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 млрд долларов. Эти соглашения могут быть подписаны уже в конце января.

Напомним, на днях Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. На вопрос, встретится ли он с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария на следующей неделе, американский лидер ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

