Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донетчине и Запорожье – DeepState
Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на востоке Украины
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной DeepState, передает RegioNews .
По данным анатлитиков, противник продвинулся в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка в Донецкой области.
Кроме того, зафиксировано продвижение в районе Степногорска в Запорожской области.
Напомним, накануне аналитики сообщили, что российские войска также продвинулись в отдельных районах Харьковской области. В частности, в районе Лазовой.
Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль эвакуационной группыВсе новости »
14 января 2026, 22:03В Киевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона
14 января 2026, 13:05Удар по Киеву: дрон попал в 16-этажку на Оболони
14 января 2026, 08:07
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Во Львове российский дрон попал в детскую площадку
15 января 2026, 07:35Во Львове раздались взрывы – городской голова
15 января 2026, 06:50Украинцы сделали выбор: названо имя 10 участника Нацотбора на Евровидение – какой полный список претендентов
14 января 2026, 22:45Вечером одно решение по Малюку, к утру второе. Парламент работает по звонку
14 января 2026, 22:16В Одесской области 11-летний мальчик сбросил собаку со склона
14 января 2026, 22:15В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы
14 января 2026, 22:03Приревновал женщину: на Днепропетровщине мужчина поджег авто "соперника"
14 января 2026, 21:55Украина резко нарастила экспорт молочных продуктов
14 января 2026, 21:35Украинский фильм впервые покажут на Берлинском международном кинофестивале
14 января 2026, 21:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »