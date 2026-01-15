Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донетчине и Запорожье – DeepState

Карта DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на востоке Украины

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной DeepState, передает RegioNews .

По данным анатлитиков, противник продвинулся в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка в Донецкой области.

Кроме того, зафиксировано продвижение в районе Степногорска в Запорожской области.

Напомним, накануне аналитики сообщили, что российские войска также продвинулись в отдельных районах Харьковской области. В частности, в районе Лазовой.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться