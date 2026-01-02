14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
13:13  02 января
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 16:05

Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова

02 января 2026, 16:05
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новым главой ГУР скорее всего станет руководитель Службы внешней разведки Иващенко

Об этом пишет журналистка Забелина, передает RegioNews.

Такую же информацию со ссылкой на свои источники обнародовал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Генерал-лейтенант Олег Иващенко был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины 26 марта 2024 года.

Ранее занимал должности первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины по разведке.

Иващенко – боевой генерал с опытом службы как в Украине, так и за рубежом, участник боевых действий.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова \, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
должность руководитель Буданов Кирилл ГУР кандидаты СВР
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47
Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП
02 января 2026, 14:33
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
02 января 2026, 14:10
Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
02 января 2026, 13:13
Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »