Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
Новым главой ГУР скорее всего станет руководитель Службы внешней разведки Иващенко
Об этом пишет журналистка Забелина, передает RegioNews.
Такую же информацию со ссылкой на свои источники обнародовал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Генерал-лейтенант Олег Иващенко был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины 26 марта 2024 года.
Ранее занимал должности первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины по разведке.
Иващенко – боевой генерал с опытом службы как в Украине, так и за рубежом, участник боевых действий.
Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.
Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова \, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.
По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.
Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года