Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова

Фото: из открытых источников

Об этом пишет журналистка Забелина, передает RegioNews.

Такую же информацию со ссылкой на свои источники обнародовал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Генерал-лейтенант Олег Иващенко был назначен на должность главы Службы внешней разведки Украины 26 марта 2024 года.

Ранее занимал должности первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины по разведке.

Иващенко – боевой генерал с опытом службы как в Украине, так и за рубежом, участник боевых действий.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова \, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года