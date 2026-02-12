За последнюю ночь Силы обороны Украины нанесли россиянам два чувствительных удара: уничтожили расчеты элитного «Рубикона» и уничтожили арсенал оружия под Волгоградом

иллюстративное фото: из открытых источников

В первом случае работали дроны FP2, во втором – ракеты "Фламинго". И те и другие производства компании Fire Point.

Завсегдатаи FB помнят, сколько дерьма вылил на эту компанию Юрий Касьянов, ныне расформированное подразделение которого по его словам (объективных подтверждений я не нашел) словно атаковал Кремль.

Кремль стоит, а арсенал главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ вблизи селения Котлубань в Волгоградской области фактически уничтожен. Как и пилоты и техника "Рубикона", одного из наиболее эффективных подразделений оккупационной армии РФ,

А подраздел Касьянова расформирован. Против него, его сына и его компании продолжаются следственные действия. Среди дронаров, с которыми я общаюсь, его сторонятся чумы…

Так и хочется спросить: Юра, а кого ты больше любишь: Касьянова или Украину? И зачем было вместо врагов направить всю свою "пролетарскую ненависть" на тех, кто, как и ты, держит эту страну своим подвигом?

Просто сравни свой трагический путь, который оставил тебя и всех, кто поверил тебе, и путь Павла ("Лазаря") Елизарова, создавшего подразделение, которое – по верифицированным данным – уничтожило вражескую технику более чем на $12 млрд.

Говорил я тебе лозунг Vivat Kasianov pereat Ucraina заведет тебя в заблуждение…