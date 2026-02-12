15:59  12 февраля
12 февраля 2026, 16:19

Агента РФ, который пытался "устроиться" в Службу безопасности в Виннице, приговорили к 15 годам заключения

12 февраля 2026, 16:19
иллюстративное фото: из открытых источников
15 лет лишения свободы получил двойной агент РФ, пытавшийся «устроиться» в Службу безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, 43-летний житель временно оккупированной части территории Луганской области с 2014 по 2016 годы воевал против сил АТО на востоке Украины. Впоследствии он стал агентом ФСБ и выполнял задачи ведомства.

По прибытии в Винницу агент должен был выйти на украинских спецслужб якобы для предоставления актуальной информации о террористах так называемой "ЛНР". На самом деле, таким образом он пытался установить контакты с сотрудниками СБУ для дальнейшего сбора разведданных.

Злоумышленника разоблачили и задержали. Его признали виновным в государственной измене и участии в террористической организации. Приговор суда – 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, осенью 2025 года в Винницкой области задержали российскую агентку, корректировавшую атаки по энергообъектам. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

