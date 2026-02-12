17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 17:45

Более 19 тысяч похищений: Офис генпрокурора проверяет данные по детям, похищенным РФ

12 февраля 2026, 17:45
Фото из открытых источников
По имеющейся информации, сейчас проверяются данные о 19 546 детях. При этом эта цифра еще не является окончательной

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В прокуратуре отметили, что украинских детей вывозят незаконно с оккупированных территорий и передают в российские семьи. В частности, есть случаи, когда детей передают в семьи российских военных, а затем заставляют получать гражданство и демонстративно раздают паспорта.

"Прокуроры формируют доказательную базу для национальных и международных судов, мы работаем над возвращением незаконно перемещенных детей и обеспечиваем, чтобы каждый причастный к этим действиям понес справедливую и неотвратимую ответственность", - говорит заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

Российская пропаганда совершает похищение детей показательные акции. В частности, когда ьвова-Белова заявляет, что "усыновила" парня из Мариуполя, а лидер партии "справедливая россия" вместе с женой незаконно усыновили девочку из Херсона, которую незаконно с оккупированной территории вывезла его жена.

Украинских детей содержат в специальных лагерях и школах, где их перевоспитывают, учат ненавидеть Украину и любить Россию.

"В то же время продолжается привлечение причастных лиц к ответственности на национальном уровне: 22 лицам сообщено о подозрении, а 4 обвинительных акта в отношении 11 человек уже направлены в суд. Кроме того, санкционными решениями государства ограничительные меры применены к 255 физическим и 53 юридическим лицам, причастным к этим преступлениям", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей . Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.

