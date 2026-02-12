На Юге пограничники поразили лодку, спецтехнику и средства связи оккупантов
Пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжают успешно уничтожать цели врага на Южном направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Благодаря профессиональной и слаженной работе на этот раз были поражены: вражеская лодка, наземный роботизированный комплекс, антенна связи и камера видеонаблюдения.
"ГНСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Ранее украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе. Место сражения не указано.
