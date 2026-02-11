"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах

Фото: Нацполиция

В столице разоблачили преступную группу чиновников и врачей заведений ветеринарной медицины. Они зарабатывали на оформлении ветпаспортов для животных без необходимых процедур

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Высокопоставленные должностные лица ветеринарных учреждений, их подчиненные и другие лица, которых они привлекли, организовали схему. Они искали людей, которым требовались документы для вывоза домашних животных за границу. За деньги они оформляли все необходимое без фактического проведения предусмотренных нормативами процедур.

Объявление о своих услугах размещалось на маркет-плейсе, где предлагалось официально решить проблемные вопросы с оформлением вывоза животных за границу. Уже на встрече они часто получали деньги, а домашних животных даже не везли на осмотр.

В ходе обысков у фигурантов нашли более 2 миллионов гривен, более 200 тысяч долларов, 60 тысяч евро, почти 100 тысяч российских рублей, документы, черновые записи и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность.

"Главным фигурантам следователи полиции уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаевской области разоблачили работника ТЦК, который снимал мужчин с учета, признавая их непригодными по состоянию здоровья без медицинских документов. Такая услуга стоила мужчинам около 10 тысяч долларов.