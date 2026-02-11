Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов
Львовщина в 2025 году получила 600 млн грн на жилье для ветеранов и членов их семей
Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"Если говорить об обеспечении ветеранов жильем, то сейчас есть два основных направления. Первый – это государственная программа ипотечного кредитования для военнослужащих. И второй – финансовая помощь ветеранам в приобретении жилья. По ней на Львовщину в прошлом году было выделено 600 млн грн", – отметил он.
Козицкий добавил, что усвоение этих средств достаточно высоко и составляет 94%.
Как сообщалось, во Львовской области мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил более 200 тыс. грн. За совершенное ему угрожаю до 8 лет лишения свободы.
Возле Львова сбили российский ударный дронВсе новости »
05 февраля 2026, 22:03Из российского плена вернули военного из Львовщины, которого считали погибшим и похоронили весной 2023 года
05 февраля 2026, 18:39Волонтеры передали пограничникам Львовщины фотоловушки для задержания бегущих из Украины людей
05 февраля 2026, 17:37
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:55РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом
11 февраля 2026, 22:29Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали
11 февраля 2026, 21:55"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах
11 февраля 2026, 21:40В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
11 февраля 2026, 20:58Зеленский рассказал, готов ли к встрече с Путиным в Москве
11 февраля 2026, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »