Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов

иллюстративное фото: из открытых источников

Львовщина в 2025 году получила 600 млн грн на жилье для ветеранов и членов их семей

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Если говорить об обеспечении ветеранов жильем, то сейчас есть два основных направления. Первый – это государственная программа ипотечного кредитования для военнослужащих. И второй – финансовая помощь ветеранам в приобретении жилья. По ней на Львовщину в прошлом году было выделено 600 млн грн", – отметил он.

Козицкий добавил, что усвоение этих средств достаточно высоко и составляет 94%.

Как сообщалось, во Львовской области мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил более 200 тыс. грн. За совершенное ему угрожаю до 8 лет лишения свободы.