В центре Киева раздался мощный взрыв

фото из соцсетей

Вечером 11 февраля в Голосеевском районе взорвался автомобиль. Полиция выясняет все обстоятельства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

"В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль – полиция выясняет все обстоятельства", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.

"Информация о потерпевших устанавливается", – добавили в полиции.

Напомним, в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт. Злоумышленники готовили взрыв в центре столицы.