В центре Киева раздался мощный взрыв
Вечером 11 февраля в Голосеевском районе взорвался автомобиль. Полиция выясняет все обстоятельства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.
"В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль – полиция выясняет все обстоятельства", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.
"Информация о потерпевших устанавливается", – добавили в полиции.
Напомним, в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт. Злоумышленники готовили взрыв в центре столицы.
