22:57  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
12 февраля 2026, 07:02

Ночная атака на Киев: в двух районах повреждены дома, есть пострадавший

12 февраля 2026, 07:02
Фото: ГСЧС Киева
В ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Дарницком районе обломками поврежден фасад и остекление окон жилого дома. По предварительным данным, один человек пострадал.

В Днепровском районе на двух локациях зафиксировано падение беспилотных летательных аппаратов вблизи жилых домов. Обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают спасатели и соответствующие службы города.

Напомним, 11 февраля около 18:35 войска РФ атаковали Барвинков Харьковской области. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин. В тот момент там находилось много людей. Пока известно о семи пострадавших.

Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56
В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Херсонской области из-за вражеских ударов получили ранения 8 человек
12 февраля 2026, 07:56
Ночная атака на Одессу: повреждены объект инфраструктуры, многоэтажка и рынок
12 февраля 2026, 07:49
Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
12 февраля 2026, 07:31
Армия РФ за сутки почти 650 раз ударила по Запорожской области
12 февраля 2026, 07:26
Мэр Харькова обратился к Шмыгалю и "Укрэнерго" из‑за продолжительных отключений электроэнергии
12 февраля 2026, 07:23
Украинские защитники обезвредили еще около 800 оккупантов и 65 вражеских артсистем
12 февраля 2026, 07:12
Сырский рассказал, как украинским военным удается сдерживать врага на фронте
11 февраля 2026, 23:18
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:57
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
