Ночная атака на Киев: в двух районах повреждены дома, есть пострадавший

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Дарницком районе обломками поврежден фасад и остекление окон жилого дома. По предварительным данным, один человек пострадал.

В Днепровском районе на двух локациях зафиксировано падение беспилотных летательных аппаратов вблизи жилых домов. Обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают спасатели и соответствующие службы города.

Напомним, 11 февраля около 18:35 войска РФ атаковали Барвинков Харьковской области. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин. В тот момент там находилось много людей. Пока известно о семи пострадавших.