Сырский рассказал, как украинским военным удается сдерживать врага на фронте

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские подразделения продолжают удерживать ключевые рубежи на фронте, несмотря на активные попытки РФ перехватить инициативу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Он отметил, что противник действует агрессивно, однако украинские военные дают достойный отпор.

"Наша цель – удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему урон, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", – подчеркнул Сырский.

Напомним, в конце января Сырский заявлял, что россияне наращивают резервы под Покровском и готовят прорыв в Донецкой области.