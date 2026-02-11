Сырский рассказал, как украинским военным удается сдерживать врага на фронте
Украинские подразделения продолжают удерживать ключевые рубежи на фронте, несмотря на активные попытки РФ перехватить инициативу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Он отметил, что противник действует агрессивно, однако украинские военные дают достойный отпор.
"Наша цель – удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему урон, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", – подчеркнул Сырский.
Напомним, в конце января Сырский заявлял, что россияне наращивают резервы под Покровском и готовят прорыв в Донецкой области.
Молодые контрактники получат годовую отсрочку от мобилизации – ВРВсе новости »
11 февраля 2026, 13:55ПВО обезвредила 112 из 129 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
11 февраля 2026, 08:24Более 800 оккупантов и 59 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
11 февраля 2026, 07:37
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:57РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом
11 февраля 2026, 22:29Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали
11 февраля 2026, 21:55"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах
11 февраля 2026, 21:40Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов
11 февраля 2026, 21:22В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
11 февраля 2026, 20:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »