В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС

Фото: ГСЧС

Россияне атаковали Херсон дроном. В результате на АЗС вспыхнул пожар

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как рассказали спасатели, российский дрон попал в грузовик с цистерной. В результате произошел взрыв и пожар на территории АЗС. Спасатели смогли потушить пламя и не допустить распространения огня на здание и оборудование станции.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее российские военные нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Среди раненых – 7-летняя девочка.