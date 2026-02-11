22:55  11 февраля
22:39  11 февраля
15:50  11 февраля
11 февраля 2026, 22:39

РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей

11 февраля 2026, 22:39
фото: полиция Харьковской области
Читайте також
Россияне нанесли удар по магазину в городе Барвинкове Харьковской области. Пока известно о семи пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

"11 февраля около 18:35 войска РФ произвели обстрел города Барвинкове Изюмского района. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.

По факту военного преступления следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 10 февраля российские военные нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковщины. Из-за российской атаки произошел пожар на АЗС.

война полиция магазин Харьковская область атака
11 февраля 2026
