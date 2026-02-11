22:55  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 21:55

Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали

11 февраля 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

9 февраля в полицию поступило сообщение от медиков одной из больниц Яворивского района. Стало известно, что во время оказания медицинской помощи скончался двухлетний мальчик

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

43-летний отец доставил в больницу 2-летнего сына. Врачи диагностировали у ребенка всеобщее переохлаждение и другие заболевания. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, но, к сожалению, он умер.

Выяснилось, что он воспитывался в многодетной семье, состоявшей на учете в службе занятости. В ребенке было четверо детей от 4 до 10 лет. Родители не работали, надлежащие условия для проживания и воспитания детям не обеспечивали. Теперь их задержали.

"В настоящее время матери и отцу сообщено о подозрении. Кроме того, в отношении работников социальной службы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатье врачи объявили подозрение из-за смерти младенца от травм во время родов. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети полиция Львовская область
Россияне попали дроном в жилой дом в Богодухове: погибли трое детей и мужчина
11 февраля 2026, 07:03
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:55
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39
РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом
11 февраля 2026, 22:29
Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56
"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах
11 февраля 2026, 21:40
Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов
11 февраля 2026, 21:22
В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15
В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
11 февраля 2026, 20:58
Зеленский рассказал, готов ли к встрече с Путиным в Москве
11 февраля 2026, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »