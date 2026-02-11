Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали

Фото: Нацполиция

9 февраля в полицию поступило сообщение от медиков одной из больниц Яворивского района. Стало известно, что во время оказания медицинской помощи скончался двухлетний мальчик

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

43-летний отец доставил в больницу 2-летнего сына. Врачи диагностировали у ребенка всеобщее переохлаждение и другие заболевания. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, но, к сожалению, он умер.

Выяснилось, что он воспитывался в многодетной семье, состоявшей на учете в службе занятости. В ребенке было четверо детей от 4 до 10 лет. Родители не работали, надлежащие условия для проживания и воспитания детям не обеспечивали. Теперь их задержали.

"В настоящее время матери и отцу сообщено о подозрении. Кроме того, в отношении работников социальной службы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

