РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом

Выборы? Кому нужны эти сказки...

иллюстративное фото: из открытых источников

Ажиотаж вокруг возможных выборов в мае породил не только конспирологические теории, но и заставил серьезно задуматься, насколько вообще прогнозируемыми могут быть события в стране, живущей до сих пор в состоянии войны, да и мире в целом? Есть ли логика в подготовке к выборам и политическому процессу, который при нормальных условиях безопасности был бы не прихотью Офиса президента или требованием западных партнеров, а вполне естественным шагом – возвращением к электоральной нормальности, политической конкуренции и реализации права украинцев на свободное волеизъявление?

Это – базовые вещи. Их не нужно объяснять моей аудитории.

Но совсем другое дело – как упорно нам навязывается идея, что выборы можно провести уже сейчас. Все уже на низком старте и 15 мая украинцы пойдут на участки.

Похоже, у игроков, которые заинтересованы, чтобы в Украине состоялись выборы, абсолютно диаметрально противоположные ожидания.

Давайте будем честны – и Россия, и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом. И в Москве, и в Вашингтоне – разные мотивы. Мы о них догадываемся. В Офисе президента, конечно, думают иначе – и последние слова Владимира Александровича о том, что он еще подумает, баллотироваться ли, свидетельствуют, что вопрос не закрыт.

По моей информации, США понимают, что единственный, кто реально может выиграть выборы именно в этих условиях – короткой электоральной кампании – именно Зеленский. И поэтому Вашингтон в последние месяцы не настаивает на их срочном проведении.

Но почему в ОП считают, что "формула скорых выборов" будет приемлема для Москвы?

Рискну предположить: даже если появятся сигналы о переговорах, и Москва якобы "морозит фронт" – это может быть большая ловушка. "Развод", который дорого обойдется Украине.

Я писал еще в прошлом году: одна из стратегических задач России – посеять хаос внутри нашего тыла, а затем мобилизовать ресурсы и ударить именно тогда, когда внимание общества будет расфокусировано. Лучше это сделать именно в пик избирательной кампании, когда политика, а не армия и не безопасность станет темой №1.

Поэтому даже если Россия дает время проголосовать – нужно еще сто раз подумать, какую кошку в мешке она продает. Задача врага в этот промежуток времени – не укрепить нас, а наоборот расшатать. Возможно, это и есть конечная цель, которая предусматривает скорые выборы и референдум.

В результате "срочные выборы" могут наплодить дополнительные проблемы, а не решить имеющиеся.

Еще два слова о референдуме. Он может стать еще более взрывоопасным, чем тема выборов. Решения референдума не имеют обязательной силы. Но даже теоретические обсуждения, затрагивающие вопросы территориальной целостности, – это именно тема, которая способна вбить клин в общественную дискуссию и стать опасным триггером для различных целевых групп, в частности военных.

Я понимаю, что сейчас снова началась игра во внутриполитическую аудиторию. Посмотрите, как лидеры мнений сейчас помогают "надувать" рейтинг доверия к Кириллу Буданову (хотя он органично держится на высоком уровне). Посмотрите, как синхронно с этим "минусируют" Залужного. Посмотрите на засилье бигбордов с правильными лозунгами от военных подразделений. Это все-таки не о выборах – правда?

Только я постоянно повторяю хоть и банальное, но очевидное – до выборов еще предстоит дожить. И главное – провести их так, чтобы никому не было стыдно. Ни за организацию, ни за результат.

В этом году таких выборов не будет.