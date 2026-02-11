22:55  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 21:56

Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области

11 февраля 2026, 21:56
фото: ГСЧС
Армия РФ снова атаковала беспилотником железнодорожную инфраструктуру в Конотопском районе Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Фейсбуке.

"В Сумской области российские войска снова атаковали БпЛА железнодорожную инфраструктуру в Конотопском районе", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки загорелись помещения депо и вагон.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели не раз вынуждены были приостанавливать работы и отходить в безопасные места.

Несмотря на сложную ситуацию безопасности, все очаги горения удалось ликвидировать.

Напомним, в Сумской области россияне убили 31-летнюю женщину, которая находилась за рулем авто. Трагедия произошла в начале февраля.

11 февраля 2026
