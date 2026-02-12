Фото: ОВА

В результате ночной атаки в Одессе зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Пострадал один мужчина – ему оказали медпомощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Разрушениям подвергся объект инфраструктуры, где произошел пожар. Также поврежден 9-этажный дом: разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже. Психологи ГСЧС на месте оказали помощь 23 жителям.

Существенные повреждения получила торговая инфраструктура: огнем охватило павильоны на одном из рынков города и повреждено здание супермаркета.

Коммунальные службы уже ликвидировали последствия атаки, расчистили территории и закрыли оконные проемы пленкой. Развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах столицы.