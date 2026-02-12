В Херсонской области из-за вражеских ударов получили ранения 8 человек
В течение 11 февраля под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 37 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 14 частных домов.
Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, газопровод, троллейбусы, частные гаражи и автомобили.
Из-за российских ударов за сутки получили ранения 8 человек.
Напомним, в течение 11 февраля российские оккупанты нанесли 636 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. В полицию поступили 87 сообщений о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры.