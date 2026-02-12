Фото: полиция

Во время очередного обстрела Украины вражеская ракета упала в одном из населенных пунктов Полтавской области. Она не взорвалась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ракета упала на территории частного хозяйства.

Взрывотехники установили, что это российская авиационная ракета Х-101. Ее боевая часть не сдетонировала при падении, поэтому представляла большую опасность для людей.

С соблюдением мер безопасности специалисты обезвредили боеприпас, после чего транспортировали его на спецплощадку для уничтожения путем подрыва.

Напомним, 4 февраля в Запорожье обезвредили российский дрон "Молния", застрявший в проводах над дорогой и не сдетонировавший.