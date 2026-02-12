Армия РФ за сутки почти 650 раз ударила по Запорожской области
В течение 11 февраля российские оккупанты нанесли 636 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 24 авиационных удара по Григоровке, Веселянке, Юлиевке, Новоалександровке, Любицком, Лесном, Барвиновке, Таврическом, Верхней Терсе, Гуляйпольском, Воздвижевке, Чаривном, Горьком, Загорном.
- 408 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Юрковку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраину, Святопетровку, Цветковое, Варваровку, Доброполье, Привольное.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривное, Новое Запорожье.
- 198 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Цветковому, Варваровке, Доброполью.
В полицию поступили 87 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
