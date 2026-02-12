22:57  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 07:26

Армия РФ за сутки почти 650 раз ударила по Запорожской области

12 февраля 2026, 07:26
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение 11 февраля российские оккупанты нанесли 636 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска РФ совершили 24 авиационных удара по Григоровке, Веселянке, Юлиевке, Новоалександровке, Любицком, Лесном, Барвиновке, Таврическом, Верхней Терсе, Гуляйпольском, Воздвижевке, Чаривном, Горьком, Загорном.
  • 408 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Юрковку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраину, Святопетровку, Цветковое, Варваровку, Доброполье, Привольное.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Зализничное, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривное, Новое Запорожье.
  • 198 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Цветковому, Варваровке, Доброполью.

В полицию поступили 87 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, 11 февраля россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области. В результате вражеского удара загорелись помещения депо и вагон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожская область атака последствия
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Херсонской области из-за вражеских ударов получили ранения 8 человек
12 февраля 2026, 07:56
Ночная атака на Одессу: повреждены объект инфраструктуры, многоэтажка и рынок
12 февраля 2026, 07:49
Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
12 февраля 2026, 07:31
Мэр Харькова обратился к Шмыгалю и "Укрэнерго" из‑за продолжительных отключений электроэнергии
12 февраля 2026, 07:23
Украинские защитники обезвредили еще около 800 оккупантов и 65 вражеских артсистем
12 февраля 2026, 07:12
Ночная атака на Киев: в двух районах повреждены дома, есть пострадавший
12 февраля 2026, 07:02
Сырский рассказал, как украинским военным удается сдерживать врага на фронте
11 февраля 2026, 23:18
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:57
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »