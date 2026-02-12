Фото: ГСЧС

Ночью 12 февраля Одесса содрогалась от взрывов. РФ совершила массированную атаку дронами, целясь в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, также повреждения получила энергетическая инфраструктура

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате российских ударов БпЛА повреждена жилая 9-этажка, возник пожар. Спасатели оперативно потушили огонь на верхних этажах.

Кроме того, из-за вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, возникли пожары в торговых павильонах на рынке и супермаркете. Выбиты окна в окрестных зданиях, повреждены автомобили.

Огнеборцы работали в тяжелейших условиях – тушение пожаров прерывали повторные сигналы тревоги.

Предварительно, пострадал один человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жителям, оказавшимся в эпицентре событий.

Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 58 спасателей и 16 единиц техники.

Напомним, в результате ночной атаки в Одессе зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры.