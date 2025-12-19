Фото: иллюстративное

Международное правовое сотрудничество между Украиной и США завершилось реальным тюремным приговором за особо тяжкие преступления, совершенные несколько лет назад

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Федеральный суд США вынес приговор гражданину Крейгу Лэнгу, экстрадированному из Украины в 2024 году, назначив ему два пожизненных срока лишения свободы с последовательным отбыванием наказания. Экстрадиция была осуществлена после рассмотрения дела Европейским судом по правам человека и получения Офисом Генерального прокурора Украины необходимых гарантий от американской стороны по соблюдению прав человека.

Суд установил, что в апреле 2018 года Лэнг вместе с сообщником организовал вооруженное нападение в штате Флорида: под видом продажи оружия через интернет они заманили супругов на встречу, ограбили и застрелили обоих потерпевших. Отягчающим обстоятельством стало то, что полученные средства осужденный планировал использовать для участия в вооруженном конфликте за пределами США.

Кроме наказания, суд обязал Лэнга выплатить компенсацию семьям погибших.

