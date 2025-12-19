15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 18:30

В США приговорили экстрадированного из Украины Крейга Лэнга к двум пожизненным срокам

19 декабря 2025, 18:30
Фото: иллюстративное
Международное правовое сотрудничество между Украиной и США завершилось реальным тюремным приговором за особо тяжкие преступления, совершенные несколько лет назад

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Федеральный суд США вынес приговор гражданину Крейгу Лэнгу, экстрадированному из Украины в 2024 году, назначив ему два пожизненных срока лишения свободы с последовательным отбыванием наказания. Экстрадиция была осуществлена после рассмотрения дела Европейским судом по правам человека и получения Офисом Генерального прокурора Украины необходимых гарантий от американской стороны по соблюдению прав человека.

Суд установил, что в апреле 2018 года Лэнг вместе с сообщником организовал вооруженное нападение в штате Флорида: под видом продажи оружия через интернет они заманили супругов на встречу, ограбили и застрелили обоих потерпевших. Отягчающим обстоятельством стало то, что полученные средства осужденный планировал использовать для участия в вооруженном конфликте за пределами США.

Кроме наказания, суд обязал Лэнга выплатить компенсацию семьям погибших.

Ранее сообщалось, из Германии экстрадировали в Украину подозреваемого в масштабном наркобизнесе в Днепре, которого в 2019 году обвинили в участии в преступной организации из 11 человек, занимавшихся производством и сбытом психотропного "метамфетамина".

экстрадиция США Украина пожизненное убийство торговля оружием
Бил по голове и всему телу: во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать
19 декабря 2025, 14:45
СМИ: Миндич отмывал миллионы через покупку 77 элитных квартир в Riverdale
19 декабря 2025, 14:22
Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину
19 декабря 2025, 12:36
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
07 августа 2025
