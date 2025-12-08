19:34  08 грудня
08 грудня 2025, 16:39

Почалася зустріч Зеленського зі Стармером, Мерцем та Макроном щодо мирного плану

08 грудня 2025, 16:39
фото: rbc.ua
Європейські лідери на зустрічі із Зеленським підтвердили підтримку України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема премʼєр Британії Кір Стармер заявив, що "питання України – це справа України" і що сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир".

Водночас Зеленський зазначив, що "сьогодні дуже важливі... єдність між Європою, Україною та США".

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив: "Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій".

Німецький лідер Фрідріх Мерц сказав, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США", але додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

Як відомо, у понеділок, 8 грудня, стартувала зустріч Зеленського зі Стармером, Мерцем та Макроном з приводу мирного плану, запропонованого США.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров отримав від США дані про переговори з Росією і передасть їх президенту Володимиру Зеленському.

