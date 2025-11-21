Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1050 оккупантов, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотников, а также 65 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, ранее Силы обороны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Также на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена база хранения ударных БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов.