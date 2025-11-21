Потери РФ на фронте 21 ноября: Генштаб обновил данные
Силы обороны продолжают наносить значительные потери вражеской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1050 оккупантов, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотников, а также 65 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее Силы обороны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Также на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена база хранения ударных БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
21 ноября 2025, 09:20На Черниговщине из-за атаки РФ загорелся магазин: погибла продавец
21 ноября 2025, 09:15В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
21 ноября 2025, 09:03Подпишет ли Украина соглашение Трампа?
21 ноября 2025, 08:49На Черниговщине в поле нашли часть российской ракеты "Искандер"
21 ноября 2025, 08:37Ликвидация последствий ночного удара ФАБом по Запорожью: что известно
21 ноября 2025, 08:25Удар дронами по Одессе: что известно о состоянии пострадавших
21 ноября 2025, 08:13"Качают россияне": Зеленский о коррупционном скандале в энергетике
21 ноября 2025, 08:08Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третьи сутки
21 ноября 2025, 08:02ДТП на Киевщине: легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком
21 ноября 2025, 07:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »