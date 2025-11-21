ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери відхиляють ключові елементи «мирного плану» США щодо завершення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Мерц, Макрон та Стармер погодилися із Зеленським, що не можна скорочувати чисельність ЗСУ.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України.