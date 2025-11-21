Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США

фото: hromadske.ua

До обговорення мирного плану з США залучені керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко

Як зазначається, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗРУ Олег Іващенко від ранку вели переговори з американською делегацією. Їх зустріч вже закінчена.

Нагадаємо, 20 листопада США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ зокрема передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій РФ, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України