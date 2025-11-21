15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
21 листопада 2025, 12:33

Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США

21 листопада 2025, 12:33
фото: hromadske.ua
До обговорення мирного плану з США залучені керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗРУ Олег Іващенко від ранку вели переговори з американською делегацією. Їх зустріч вже закінчена.

Нагадаємо, 20 листопада США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ зокрема передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій РФ, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
