06 листопада 2025, 16:06

Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються

06 листопада 2025, 16:06
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій проти Росії, приєднавшись до 19-го санкційного пакета ЄС

Про це глава держави написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет", – зазначив Зеленський.

За його словами, санкції діють проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів. Він зазначив, що загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

Крім того, Україна застосовує власні санкції проти російських суб’єктів, які видобувають ресурси в Арктиці та фінансують здатність Росії вести війну. Зеленський повідомив, що ці кроки вже враховані партнерами й будуть продовжені у їхніх санкційних пакетах.

Президент також доручив підготувати нові рішення РНБО щодо суб’єктів російської пропаганди, воєнного виробництва та колаборантів, а також відповісти на російські санкції проти українських урядовців.

Нагадаємо, Євроcоюз схвалив 19 пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження націлені на російські банки, "тіньовий флот", криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї. Згодом український президент наголосив, що це важливий сигнал для інших держав приєднатися до тиску на Кремль

