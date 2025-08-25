Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"

Фото: з відкритих джерел

У британському виданні The Guardian вийшла велика стаття про Валерія Залужного під заголовком: "Генерал, посланець… майбутній президент України? Валерій Залужний вичікує в Лондоні". У матеріалі описується шлях Залужного від головнокомандувача ЗСУ до посла у Великій Британії, його складні стосунки з президентом Зеленським та ймовірні політичні перспективи

На початку березня, через три дні після конфлікту Дональда Трампа із Зеленським у Білому домі, команда віцепрезидента США Джей Ді Венса намагалася налагодити контакт із Валерієм Залужним. За даними The Guardian, Венс та соратники Трампа шукали потенційного замінника чинному президентові України. Проте Залужний, порадившись із Києвом, відмовився від розмови, продемонструвавши лояльність до української влади.

Журналісти згадують також випадок із листопада 2024 року, коли глава ОП Андрій Єрмак запропонував Залужному приєднатися до політичної команди Зеленського напередодні можливих виборів. Той відмовився, але пообіцяв не критикувати президента публічно під час війни та повідомити про можливі політичні плани.

Видання згадує події напередодні повномасштабного вторгнення, коли Залужний закликав до посиленої підготовки та воєнного стану, однак Зеленський тоді побоювався ескалації та паніки. Після вторгнення президент зосередився на міжнародній підтримці, а Залужний став символом військового спротиву. Згодом між ними виникли стратегічні розбіжності, зокрема на тлі зростання популярності Залужного. У лютому 2024 року Зеленський звільнив його з посади, призначивши послом у Лондоні.

У Британії, за словами журналістів, Залужний веде спокійне життя, уникає політичних тем і не бере участі у військових обговореннях, щоб не створювати напруженості з Києвом. Його бачать у театрі з дружиною, на прогулянках, а в Україні тим часом з'являються меми на нові фотосесії генерала, зокрема для Vogue. Попри це, він підтримує контакт із військовими і стежить за подіями на фронті.

Хоча Залужний публічно не заявляв про політичні плани, у Києві все більше аналітиків вважають, що він готується до політичної кар'єри. Сам він, у приватних розмовах, говорить про потребу лідера воєнного часу, готового до жорстких рішень, але сумнівається, чи українське суспільство готове до такого підходу.

Він називав себе жорстким лідером воєнного часу, який обіцяв "кров, піт і сльози" українському народу в обмін на порятунок нації, наслідуючи Вінстона Черчилля.

Після приниження Зеленського Трампом у лютому 2025 року президент України прилетів до Лондона на переговори з британським прем'єром. Попри напруженість у минулому, Залужний зустрів Зеленського в аеропорту і опублікував фото з рукостисканням, демонструючи єдність. Це здивувало навіть частину його прихильників.

The Guardian зазначає, що деякі українські опоненти Зеленського бачать у Залужному "ідеального кандидата" на виборах, але сам він поводиться обережно. Він, ймовірно, не піде на відкриту конфронтацію з чинним президентом, щоб не розколоти країну, і може вирішити балотуватись лише у разі відставки Зеленського.

Під час саміту послів у Києві в липні Залужний тримався стримано, уникаючи публічних заяв. Попри сподівання частини суспільства, він не коментував протести проти дій влади щодо антикорупційних органів. Водночас у Києві він проводить зустрічі з політичними та громадськими діячами, що породжує нові чутки про формування власної команди. Його радниця Оксана Тороп заперечує політичну мету цих зустрічей і стверджує, що Залужний зосереджений на безпекових питаннях.

Офіційно Офіс Президента не вважає його загрозою, публічно називаючи Залужного частиною єдиної команди.

Нагадаємо, за даними американської журналістки Кеті Лівінгстон, Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав підготовку до участі в наступних президентських виборах. За її словами, штаб було відкрито у Лондоні, і наразі триває набір команди.

