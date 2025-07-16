Еще несколько стран ЕС отказались покупать у США оружие для Украины
Италия, Франция и Чехия не намерены участвовать в закупке оружия США для Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Stampa.
По данным издания, основная причина – отсутствие средств.
Таким образом, вооружать "Петриотами" за свой счет пока согласились только Великобритания и Германия.
Напомним, Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
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