Еще несколько стран ЕС отказались покупать у США оружие для Украины

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Италия, Франция и Чехия не намерены участвовать в закупке оружия США для Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Stampa.

По данным издания, основная причина – отсутствие средств.

Таким образом, вооружать "Петриотами" за свой счет пока согласились только Великобритания и Германия.

Напомним, Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.