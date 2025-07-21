НАБУ подтвердило обыски у сотрудников — дело ведут СБУ и ОГП
В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что 21 июля у сотрудников ведомства проходят обыски
Об этом ведомстов сообщило в официальном аккаунте в соцсети Х, передает RegioNews.
"У сотрудников НАБУ без определений суда происходят следственные действия, которые производят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — впоследствии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора проводят спецоперацию, цель которой – нейтрализация российского влияния на НАБУ.
По данным СМИ, расследование касается государственной измены, незаконной торговли с РФ, коррупционных действий в интересах олигархов, а также передачи секретной информации врагу.