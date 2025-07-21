НАБУ подтвердило обыски у сотрудников — дело ведут СБУ и ОГП

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что 21 июля у сотрудников ведомства проходят обыски

Об этом ведомстов сообщило в официальном аккаунте в соцсети Х, передает RegioNews.

"У сотрудников НАБУ без определений суда происходят следственные действия, которые производят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — впоследствии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора проводят спецоперацию, цель которой – нейтрализация российского влияния на НАБУ.

По данным СМИ, расследование касается государственной измены, незаконной торговли с РФ, коррупционных действий в интересах олигархов, а также передачи секретной информации врагу.