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Дональд Трамп негативно відізвався про російського диктатора Путіна. За його словами, він постійно говорить маячню

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Напередодні з'являлись повідомлення, що за дорученням Дональда Трампа Пентагон надсилає додаткову зброю Україні. Тепер президент США сам це підтвердив. За його словами, він це схвалив.

При цьому Дональд Трамп різко розкритикував очільника Кремля Владіміра Путіна. За його словами, російський диктатор говорить постійно "купу нісенітниць". Путін, підкреслив Трамп, завжди ввічливий, але в результаті це не має жодного сенсу.

При цьому він додав, що розглядає можливі санкції проти РФ.

Варто зазначити, що згодом колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч підтвердив, що законопроєкт про "нищівні" санкції США проти РФ представлять у Конгресі вже 9 липня.

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що на тлі призупинення частини західної допомоги Росія готує масштабний наступ та нарощує удари по Україні. Особливо акцентують на Сумській області, де, за повідомленнями, зосереджено близько 50 тисяч російських військових, які наблизилися на відстань 20 км до обласного центру.