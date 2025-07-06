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06 июля 2025, 17:25

Зеленский ввел "особые" санкции против России, бьющие по финансовым схемам

06 июля 2025, 17:25
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фото: president.gov.ua
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Сегодня Украина ввела новые санкции против РФ. Они направлены против российских финансовых схем – в частности, криптовалютных

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале. Соответствующий документ №465/2025 появился на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

"Только что подписал новый санкционный пакет ― это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины", ― говорится в сообщении.

Новый санкционный пакет синхронизируется с санкциями партнеров и включает украинские инициативы.

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многом заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", ― объяснил Владимир Зеленский.

Всего в новом пакете под санкции попали еще 60 компаний и 73 гражданина России. По каждой компании и каждому человеку Украина будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции под различные юрисдикции.

Среди оказавшихся под санкциями — молдавский олигарх, пророссийский политик Илан Шор. По данным Financial Times, Шор основал криптовалютный токен A7A5, чтобы помочь России обходить санкции. И с помощью него он за четыре месяца переместил более 9,3 миллиарда долларов.

Также на следующей неделе Украина готовит новые решения, касающиеся синхронизации санкций Европейского Союза, чтобы все европейские пакеты против РФ были внедрены в украинской юрисдикции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, сотрудничающих с оккупантами. Среди них - беглый нардеп Артем Дмитрук и бывший нардеп Александр Онищенко.

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