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Об этом сообщает основатель компании "Первый контакт", специализирующейся на производстве дронов, Валерий Боровик, передает Regionews.

Прогнозируется значительный рост числа атак беспилотников. Уже в ближайшее время Россия может увеличить количество ежедневно запускаемых БПЛА до 1000 единиц. Такой масштаб атак ставит перед украинскими защитниками новые вызовы и требует усиления противовоздушной обороны.

Валерий Боровик отметил, что ежемесячно Россия планирует увеличивать количество атак беспилотников на 10-20%. Это свидетельствует о системном масштабировании наступательных действий агрессора и стремлении ослабить оборонные возможности Украины с помощью новых технологий.

Эксперт отмечает, что такая динамика ставит под угрозу безопасность многих регионов и требует от украинских военных и технических служб своевременной адаптации и внедрения современных средств противодействия. В то же время развитие украинских технологий в сфере беспилотных систем может стать важным фактором в сдерживании агрессии.

Ранее сообщалось, что над Киевом сбиты несколько беспилотников "Гербер" с CRPA антенной и камерами: разъяснение от эксперта.