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05 марта 2025, 21:17

Американцы массово скупают поло Зеленского, в котором он ссорился с Трампом

05 марта 2025, 21:17
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Фото: YouTube
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Поддержка Украины пришла и к моде. Американцы стали массово покупать поло с украинским трезубцем как у Владимира Зеленского

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Американцы активно стали покупать поло украинского бренда Damirli. В таком Владимир Зеленский был в Белом Доме 28 февраля, когда он встречался с Дональдом Трампом. По словам дизайнера Эльвиры Гасановой, американцы массово пишут ей сообщения.

"Они говорят, что им не так нужно это поло или футболка, сколько они хотят показать свою солидарность с украинским народом. Все пишут одно и то же предложение – что им очень стыдно за их президента и что они хотят показать, что американский народ с нами", - говорит основательница бренда.

Также дизайнер получила неожиданное предложение. Американский ветеран с его друзьями хочет оплатить костюм для Владимира Зеленского.

"Сегодня такое довольно веселое, но искреннее сообщение было от американского ветерана, который написал: Я бы очень хотел, чтобы вы сделали костюм для президента. Подарок от американских ветеранов. Я со своими друзьями его оплачу. Пусть этот костюм у него будет и лежит. Когда закончится война, пусть он его обязательно".

Следует отметить, что в США также стали делать ставки на извинение Владимира Зеленского перед американским президентом Трампом до 7 марта. По состоянию на вечер 4 марта на Да можно было сделать ставку за 19 центов, а нет - 84 цента.

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