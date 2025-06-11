Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 11 июня

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 10 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 120 российских захватчиков, семь крылатых ракет, одну РСЗО, восемь танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артсистемы, 240 БпЛА оперативно-тактического уровня и 124 единицы автомобильной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 999 тысяч солдат.