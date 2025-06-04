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04 июня 2025, 21:35

Путин хочет отомстить за атаку по аэродромам: Трамп заявил, что разговаривал с российским диктатором

04 июня 2025, 21:35
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Фото: YouTube
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4 июня президент США провел беседу с российским диктатором. Одной из тем, конечно, была Украина

Об этом президент США написал в своей соцсети TruthSocial, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Они говорили около часа и 15 минут. В частности, они обсуждали атаку Украины на российские самолеты.

"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру", - заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, Путин заявил, что ему теперь придется отвечать на недавнее нападение Украины на аэродромы.

Напомним, что недавно СБУ провела спецоперацию "Паутина". Украинские дроны атаковали российские аэродромы. В результате спецоперации поврежден 41 российский самолет. Большинство из них уже невозможно восстановить.

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