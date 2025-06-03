Операция "Паутина" и переговоры в Стамбуле. Чего ждать дальше?

1 июня 2025 года "Служба Безопасности Украины" (СБУ) провела эффектную и при этом очень эффективную спецоперацию под кодовым названием "Паутина"

1 июня 2025 года "Служба Безопасности Украины" (СБУ) провела эффектную и при этом очень эффективную спецоперацию под кодовым названием "Паутина"

фото: иллюстративное

В России это вызвало шок и истерику. Российские пропагандисты и воинственные шовинисты потребовали немедленного и решительного ответа. Некоторые снова заявили о необходимости физического уничтожения политического и военного руководства Украины. Но гораздо чаще звучали призывы к применению против Украины ядерного оружия. Сторонники этой идеи ссылаются на ядерную доктрину РФ, согласно которой атака на объекты размещения российского ядерного оружия и на его носителе является основанием для ответного ядерного удара. Однако в этом случае следует понимать, что подобная логика касается конфликта между ядерными государствами. Что касается Украины – совсем другая ситуация. Украина не является ядерным государством и не наносила удары по ядерным объектам РФ. Украинский удар был направлен по носителям крылатых ракет, по которым Россия регулярно бьет по украинским городам. С украинской стороны это была форма самозащиты и асимметричная форма ведения войны против противника, который имеет огромное преимущество в военных ресурсах. В частности, подобные методы были очень успешны для Украины в боевых действиях в Черном море.

Будет ли ответ со стороны России? Безусловно, будет. То, что произошло 1 июня, это болезненный удар по имперскому самолюбию россиян, в том числе и по тщеславию самого Путина.

Каков может быть ответ России? Осенью 2022 года после украинского удара по Крымскому мосту Россия совершила несколько массированных ракетных ударов по Украине. Что-то похожее может быть и сейчас. В частности, Россия может использовать против Украины и свой "Орешник".

Закономерный, но щекотливый вопрос: информировала ли Украина своих западных партнеров, прежде всего США об этой спецоперации? Издание Axios поначалу сообщило, что Украина проинформировала США о проведении операции по уничтожению российских самолетов, однако позже исправило это на противоположную версию, что Украина не предупреждала Штаты об атаке на аэродромы РФ. Почти наверняка можно утверждать, что Киев провел эту спецоперацию самостоятельно и без предварительного уведомления об этом своих зарубежных партнеров. Все наиболее эффективные украинские операции проходили без согласования с партнерами (Харьковское наступление в сентябре 2022 года, Курская операция и сейчас операция "Паутина"). Чем меньше людей, особенно за границей, знают о такой операции, тем больше шансов на ее успех. Вот когда несколько месяцев согласовывали с США и европейцами детали большого наступления летом 2023 года, то это скорее повлияло негативно – было потеряно время, не было фактора внезапности, и, к сожалению, были истоки с западной стороны о планах этой операции. Это не значит, что не нужно совещаться и согласовывать свои действия с партнерами. В политических вопросах как раз нужно координировать свои действия с партнерами. В частности, это усиливает эффективность нашего переговорного процесса. А вот военные операции, а тем более операции спецслужб, наоборот нуждаются в усиленном режиме тайны.

Показательно какова была реакция Трампа. Она была сдержанной (в форме абстрактного призыва к завершению войны), опосредованной (через пресс-секретаря, что не совсем свойственно Трампу), и только за сутки. Может Трамп наконец-то понял, что Украина все же имеет свои козыри в войне против российского нашествия, и имеет способность использовать их очень удачно? В Белом доме, скорее всего, выжидали и не спешили с выводами. По всей вероятности, для США было главным, чтобы это не помешало мирным переговорам.

Операция "Паутина" сработала в преддверии второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, состоявшихся 2 июня. Естественно, появились разные версии взаимосвязи этих событий. Очень популярна конспирологическая теория, согласно которой эта спецоперация была нацелена на срыв стамбульских переговоров. Однако нужно учитывать, что операция "Паутина" готовилась полтора года, когда о переговорах в Стамбуле вообще речь не шла. Не думаю, что день реализации этой операции специально привязывался к переговорам в Стамбуле. Эти переговоры на данном этапе не имеют решающего значения. Для Украины был важен сам факт проведения такой спецоперации, как демонстрация эффективности методов асимметричного сопротивления российской агрессии.

Однако, несомненно, спецоперация "Паутина" эмоционально и политически усилила позиции украинских переговорщиков. На очередные "страшилки" Мединского (руководителя российской делегации в Стамбуле) украинские переговорщики могут выдвинуть сильные и актуальные контраргументы. Возможно, поэтому второй раунд переговоров в Стамбуле был очень коротким – около часа. Пропагандистские перформансы россиян после спецоперации "Паутина" уже не имели смысла. А вот угрозы от россиян прекратить мирные переговоры в результате этой спецоперации звучали на встрече в Стамбуле. Но это был, скорее, психологический прессинг на украинскую делегацию. Если бы в Кремле действительно хотели совершить дипломатический демарш в ответ на спецоперацию "Паутина", то россияне отказались от переговоров в Стамбуле. Однако этого не произошло. Переговоры в Стамбуле Россия ведет не для того, чтобы договориться о прекращении войны против Украины, а лишь для того, чтобы у Трампа сохранялась иллюзия, что путин хочет мира, и чтобы сохранить перспективу "большой сделки" между Трампом и Путиным.

Именно поэтому не произошло никаких сенсаций и во втором раунде мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Стороны снова договорились по гуманитарным вопросам (обмен "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих; обмен телами погибших). И это не случайно. В этих вопросах минимум политики и об этом регулярно договариваются уже около трех лет. А вот в ключевом вопросе – о прекращении огня – фактически состоялся только обмен проектами "Меморандума". И как стало известно из сообщений СМИ, украинские и российские предложения кардинально различаются, и условия прекращения огня, которые предлагает Россия, принципиально неприемлемы для Украины. Собственно, что-то подобное и ожидалось.

Следующий раунд переговоров, возможно, будет посвящен обсуждению проблемы совместимости украинских и российских предложений. Однако без действенного посредничества поиск компромиссов в этом вопросе вряд ли возможен. Также переговоры могут быть сосредоточены на обсуждении идеи Президента Эрдогана о встрече лидеров Украины, России, США и Турции. Эта встреча может и состояться, а приведет ли она к завершению войны? Пока никаких предпосылок для этого, к сожалению, нет.