Фото из открытых источников

Президент США заявил, что планирует телефонные разговоры с лидерами Украины и РФ. По его словам, он надеется на прекращение огня

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, передает RegioNews.

В понедельник, 19 мая, Дональд Трамп намерен провести телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Сначала он позвонит главе Кремля, а впоследствии — планирует поговорить с украинским лидером. К этому разговору впоследствии будут присоединены члены НАТО, но Трамп не уточнил, какие именно.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, произойдет прекращение огня", – написал Трамп.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на американских чиновников писало, что планы россиян действительно не изменились. По их словам, РФ планирует пытаться завоевать столько территорий в Украине, сколько сможет, несмотря на призывы президента США Трампа к прекращению огня.