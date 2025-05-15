13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
12:59  15 мая
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
UA | RU
UA | RU
15 мая 2025, 20:55

"Вплоть до окраин Киева": Россия все еще планирует завоевать еще больше территории в Украине - CNN

15 мая 2025, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Американские чиновники уверены, что цели РФ не изменились. Даже несмотря на то, что Трамп призывает к прекращению огня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Инсайдеры по кругу американских чиновников сказали журналистам, что российские командиры стремятся "сформировать большие силы". По их словам, возможное наступление будет сформировано на то, чтобы завоевать еще больше территории на востоке Украины.

"Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут", - говорят американские чиновники.

В издании отметили, что во многом эффективность украинских беспилотников и минных полей сдерживают РФ. При этом у РФ есть проблемы с накоплением желаемых сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертоносную войну на истощение. По мнению американцев, нет признаков того, что Северная Корея сейчас сможет значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

В то же время американские чиновники уверены, что цели России практически не изменились, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп призывает к 30-дневному перемирию.

Напомним, ранее сообщалось о планировании Францией и США жестких санкций против РФ. По словам министра иностранных дел Франции, РФ нашла способ способа обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому "нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина
"Путин мешает миру": британский премьер обвинил диктатора РФ в саботаже переговоров о мире в Украине
15 мая 2025, 19:55
Переговоры в Турции: Путин не прилетел, Зеленский не планирует участвовать в переговорах
15 мая 2025, 17:25
Тайные переговоры: Украина и Россия встречались за закрытыми дверями
12 мая 2025, 11:25
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
В Винницкой области 20-летний мотоциклист сбил велосипедиста
15 мая 2025, 22:05
Разбрасывала цветы и фотографии погибших защитников: в Киеве женщина устроила хаос на Аллее Героев
15 мая 2025, 21:45
Украинские бойцы атаковали позиции россиян на Курщине
15 мая 2025, 21:35
Как читать этикетки корейской косметики: инструкция для новичков
15 мая 2025, 21:34
Суд продлил Шуфричу меру пресечения: нардепа доставят в больницу под конвоем
15 мая 2025, 20:55
Россияне ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами: повреждены дома, погибла женщина
15 мая 2025, 20:20
В Запорожье впервые за несколько лет родилась тройня
15 мая 2025, 20:10
"Путин мешает миру": британский премьер обвинил диктатора РФ в саботаже переговоров о мире в Украине
15 мая 2025, 19:55
Масштабный пожар на Сумщине: огнеборцы более 12 часов тушили возгорание
15 мая 2025, 19:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »