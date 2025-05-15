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Американские чиновники уверены, что цели РФ не изменились. Даже несмотря на то, что Трамп призывает к прекращению огня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Инсайдеры по кругу американских чиновников сказали журналистам, что российские командиры стремятся "сформировать большие силы". По их словам, возможное наступление будет сформировано на то, чтобы завоевать еще больше территории на востоке Украины.

"Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут", - говорят американские чиновники.

В издании отметили, что во многом эффективность украинских беспилотников и минных полей сдерживают РФ. При этом у РФ есть проблемы с накоплением желаемых сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертоносную войну на истощение. По мнению американцев, нет признаков того, что Северная Корея сейчас сможет значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

В то же время американские чиновники уверены, что цели России практически не изменились, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп призывает к 30-дневному перемирию.

Напомним, ранее сообщалось о планировании Францией и США жестких санкций против РФ. По словам министра иностранных дел Франции, РФ нашла способ способа обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому "нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло".