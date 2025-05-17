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17 травня 2025, 20:20

Трамп планує поговорити з Путіним та Зеленським

17 травня 2025, 20:20
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Фото з відкритих джерел
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Президент США заявив, що він планує телефонні розмови з лідерами України та РФ. За його словами, він сподівається на припинення вогню

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі TruthSocial, передає RegioNews.

У понеділок, 19 травня, Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. Спочатку він зателефонує очільнику Кремля, а згодом — планує поговорити з українським лідером. До цієї розмови згодом будуть долучені члени НАТО, але Трамп не уточнив — які саме.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на американських чиновників писало, що плани росіян насправді не змінились. За їхніми словами, РФ планує намагатися завоювати стільки територій в Україні, скільки зможе, попри заклики президента США Трампа до припинення вогню.

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