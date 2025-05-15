Эксперт рассказал, чего ожидать от переговоров в Стамбуле

Итак, что мы имеем на старте Стамбула-3:

Итак, что мы имеем на старте Стамбула-3:

фото: иллюстративное

1. Путин не повторил ошибку Порошенко-2019 и не воспринял идею о стадионе. Потому что в шоу-бизнесе он точно проиграл бы.

2. Статус русской делегации значительно снижен - это, чтоб показать свое отношение к предмету переговоров.

3. Тот, кто надеялся на позитивное развитие ситуации и завершение острой фазы войны, – романтики. Потому что для этого Путин накапливал войска для "летней кампании".

4. Для нас главный вопрос – будут ли европейцы действительно реагировать санкциями, или снова (в очередной раз) решат, что водить козу – менее затратно, чем помогать Украине.

5. Как среагирует Трамп? Похоже, что "тихо уйдет в лес" и выжидает новое окно возможностей. Пока что его заинтересованность в разрешении конфликта лежит исключительно в области пиар-технологий.

6. Что нам делать? Очевидно, что слушать тех, кто делает правильные расписания и готовиться к тяжелым месяцам на фронте впереди. Помогать армии, стабилизировать тыл, донатить – и вообще понимать, что враг считает: время играет на него. Не дадим этого.

Сражаемся – поборем.