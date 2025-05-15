06:15  15 мая
Попали в фотоловушку: в Карпатах у границы с Румынией задержали уклонистов
02:30  15 мая
На фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа
00:15  15 мая
Мобилизированный дернул за руль: в Киеве произошло ДТП с авто ТЦК
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
15 мая 2025, 07:33

Эксперт рассказал, чего ожидать от переговоров в Стамбуле

15 мая 2025, 07:33
Читайте також українською мовою
Итак, что мы имеем на старте Стамбула-3:
Итак, что мы имеем на старте Стамбула-3:
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

1. Путин не повторил ошибку Порошенко-2019 и не воспринял идею о стадионе. Потому что в шоу-бизнесе он точно проиграл бы.

2. Статус русской делегации значительно снижен - это, чтоб показать свое отношение к предмету переговоров.

3. Тот, кто надеялся на позитивное развитие ситуации и завершение острой фазы войны, – романтики. Потому что для этого Путин накапливал войска для "летней кампании".

4. Для нас главный вопрос – будут ли европейцы действительно реагировать санкциями, или снова (в очередной раз) решат, что водить козу – менее затратно, чем помогать Украине.

5. Как среагирует Трамп? Похоже, что "тихо уйдет в лес" и выжидает новое окно возможностей. Пока что его заинтересованность в разрешении конфликта лежит исключительно в области пиар-технологий.

6. Что нам делать? Очевидно, что слушать тех, кто делает правильные расписания и готовиться к тяжелым месяцам на фронте впереди. Помогать армии, стабилизировать тыл, донатить – и вообще понимать, что враг считает: время играет на него. Не дадим этого.

Сражаемся – поборем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Стамбул переговоры политика
В СМИ раскрыли, кто поедет на переговоры в Турцию от Украины
14 мая 2025, 22:35
"Украина готова к любым форматам": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ в Турции
14 мая 2025, 20:45
Зеленский раскрыл детали потенциальных переговоров в Стамбуле
14 мая 2025, 07:26
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
На Житомирщине женщина вынесла из дома пенсионеров 5 тысяч долларов
15 мая 2025, 08:23
Россияне за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины, есть раненые
15 мая 2025, 08:16
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
15 мая 2025, 08:03
На Полтавщине женщина задушила новорожденного одеждой: как ее наказали
15 мая 2025, 07:54
Генштаб обновил потери РФ в войне
15 мая 2025, 07:45
Запорожская область под массированным огнем: за сутки – 500 атак
15 мая 2025, 07:40
В Ивано-Франковске и области прозвучала серия взрывов
15 мая 2025, 07:22
Киевлян предупреждают о штормовом ветре в четверг
15 мая 2025, 07:14
В ВМС рассказали о ситуации с российскими кораблями в морях
15 мая 2025, 07:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »