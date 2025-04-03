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Президент США ввел пошлины на товары с безлюдных островов, где живут только пингвины. Пользователи соцсетей сразу начали предполагать, как пингвины могли бы отреагировать на такие "тревожные" для них новости.

Такие мемы появились в соцсетях, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из многих стран (в частности, государств Европейского Союза). Однако есть один нюанс – в список попали безлюдные острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины и тюлени. Сети "взорвались" шутками о реакции пингвинов на пошлины от Трампа.

Например, пользователи задаются вопросом - поблагодарили ли пингвины США? Ведь вице-президент Вэнс жаловался на "недостаточное количество благодарностей" от Украины. Кроме того, пингвины точно "не носят костюмы".

Также в сети напоминают Трампу, что у пингвинов "нет карт".

Или пингвины могли бы устроить настоящую "революцию": в знак протеста курить электрокары Tesla.

Также шутят, что эти пошлины для пингвинов – это месть от Лунтика. Он как раз такой же вымышленный, как и "бюджет" пингвинов.

Вспомнили и о легендарных героях мультика "Мадагаскара": они могли бы улыбаться и Трампу и не говорить, что на их острове нет людей с деньгами.

Однако шутки шутками, но жителям безлюдных островов может быть неприятно из-за отношения президента США.

Пользователи соцсетей также представили, что пингвины могли бы взять мечи в руки и показать Трампу настоящую борьбу.

Напомним, что недавно Дональд Трамп объявил о таможенных тарифах для других стран. В частности, для Европейского Союза это будет 20%. Одни из самых больших пошлин получили Молдова, Сербия, Босния и Северная Македония – от 31 до 37%. При этом Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция и многие другие страны получили "базовые" пошлины в размере 10%.