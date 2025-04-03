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03 квітня 2025, 22:15

Жодного разу не сказали дякую і не носять костюми: мережі фантазують, як пінгвіни реагують на мита від Дональда Трампа

03 квітня 2025, 22:15
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Фото з відкритих джерел
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Президент США запровадив мита на товари з безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни. Користувачі соцмереж одразу почали припускати, як пінгвіни могли б відреагувати на такі "тривожні" для них новини

Такі меми з'явились у соцмережах, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з багатьох країн (зокрема, держав Європейського Союзу). Проте є один нюанс - до списку потрапили безлюдні острови Херд і Макдональд, де живуть лише пінгвіни та тюлені. Мережі "вибухнули" жартами про реакцію пінгвінів на мита від Трампа.

Наприклад, користувачі задаються питанням - чи подякували пінгвіни США? Адже віце-президент Венс скаржився на "недостатню кількість подяк" від України. Крім того, пінгвіни точно "не носять костюми".

Також у мережі нагадують Трампу, що в пінгвінів "немає карт".

Або ж пінгвіни могли б влаштувати справжню "революцію": на знак протесту палити електрокари Tesla.

Також жартують, що ці мита для пінгвінів - це помста від Лунтіка. Він якраз такий самий вигаданий, як і "бюджет" пінгвінів.

Згадали і про легендарних героїв мультику "Мадагаскару": вони могли б посміхатися і Трампу і не говорити, що на їхньому острові немає людей з грошима.

Проте жарти жартами, але жителям безлюдних островів може бути неприємно через ставлення президента США.

Користувачі соцмереж також уявили, що пінгвіни могли б взяти мечі в руки та показати Трампу справжню боротьбу.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп оголосив про митні тарифи для інших країн. Зокрема, для Європейського Союзу це буде 20%. Одні з найбільших мит отримали Молдова, Сербія, Боснія та Північна Македонія - від 31 до 37%. При цьому Україна, Албанія, Чорногорія, Грузія, Косово та Туреччина та багато інших країн отримали "базові" мита в розмірі 10%.

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