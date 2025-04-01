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Президент США Дональд Трамп недоволен поведением президентов Украины и РФ. По словам представителей Белого Дома, Трамп хочет как можно скорее закончить войну в Украине

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала слова Трампа о том, что он злой Путина, а Зеленского "ждут большие проблемы". По словам Левитт, американский президент недоволен комментариями, которые в последнее время делали Путин и Зеленский.

В частности, по словам спикера, Трамп "продолжает очень упорно работать над этим, и наши команды продолжают работать над этим (завершением войны)".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы президент Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых. По словам Трампа, если украинский лидер это сделает – у него "возникнут большие проблемы".