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Специалисты боятся, что у США будут проблемы с туалетной бумагой. Подобное происходило во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует почти вдвое увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из мягкой древесины до 27%, а в случае введения дополнительных пошлин – довести их до более 50%.

Трамп говорит, что он хочет поддержать местное производство, однако на самом деле такие нововведения ударят по доступности ключевого компонента для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец - NBSK (северной отбеленной сульфатной целлюлозы хвойных пород).

"Некоторые из этих заводов в США, некоторые из крупных брендовых продуктов, хотят не только хвойную целлюлозу из Канады, но и целлюлозу именно этого завода - они используют ее уже 30 лет и не собираются менять. глава консалтинговой компании TTOBMA.

Эксперты предполагают, что подобные действия Трампа могут привести к дефициту туалетной бумаги в США. Подобное уже происходило во времена пандемии.

Следует отметить, что Трамп начал вести "торговые войны" с другими странами. В частности, он пригрозил ввести таможенные пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары.